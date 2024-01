Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist wieder in festen Händen. Der SPD-Politiker bestätigte der "Bild am Sonntag", in einer Beziehung mit der Journalistin Elisabeth Niejahr zu sein. Sie ist Geschäftsführerin für den Bereich "Demokratie stärken" an der Hertie School in Berlin. "Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt", sagte der 60-Jährige der Zeitung.