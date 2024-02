Beides ist richtig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was die AfD tatsächlich will: Remigration, den Dexit, die Zerstörung des Industriestandortes Deutschland. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen zu erklären, worum es dieser Partei in Wirklichkeit geht – ohne ihre Wähler in eine Ecke zu stellen. Das sind Menschen, die das Vertrauen in die Politik verloren haben. Die sind nicht alle rechts, die sind nur recht wütend und frustriert. Dafür ist vor allem die Ampel verantwortlich.

CDU-Politiker Voigt macht die Ampel für das Erstarken der AfD verantwortlich

Wir haben in Thüringen die schwierigste politische Lage in ganz Deutschland. Die Regierung hat hier keine Mehrheit im Parlament. Und uns als CDU geht es darum, das Richtige für unser Land zu tun. Wir befinden uns in einer Phase, in der die Wirtschaft lahmt, die Bauindustrie und die Handwerksbetriebe ächzen und wir in Thüringen immer noch zu hohe Steuersätze haben. Die Grunderwerbsteuer auf ein Mittelmaß zu senken und die erste eigengenutzte Immobilie für Familien steuerfrei zu stellen, war genau richtig. Ich kann daran nichts Unanständiges erkennen. Ich war vielmehr verwundert darüber, dass Rot-Rot-Grün diese Entlastung für Bürger und Unternehmen so vehement bekämpft hat.