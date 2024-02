In der Diskussion um den Bundeshaushalt und mögliche Sparmaßnahmen hat der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke, ein Ende der Rente mit 63 ins Spiel gebracht. "Eine Rente mit 63 ist etwas, das einfach in eine Zeit einer älter werdenden Gesellschaft nicht passt, was aber wiederum nicht heißt, dass diejenigen, die besonders harte Jobs haben, da nicht eine Sonderregelung bekommen", sagte Fricke dem RBB.