"Neue Rechte" besonders aktiv

Mehr als die Hälfte der AfD-Abgeordneten sollen der Recherche zufolge Personen beschäftigen, die in vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Organisationen aktiv sind – darunter auch die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Die Gelegenheit einer Stellungnahme wurde laut der Tagesschau in keinem Fall genutzt. Einige Abgeordnete hätten demnach jedoch die Unabhängigkeit der Verfassungsschutzämter infrage gestellt.

Ex-AfD-Mitglieder und Identitär werden ebenfalls beschäftigt

Am Freitag sagte Müllers Arbeitgeber, AfD-Abgeordneter Schmidt, dem BR während einer Veranstaltung in einem AfD-Büro in Sachsen-Anhalt: "Ich behalte mein Personal, so wie es ist." Es sei ihm wichtig, dass seine Mitarbeiter "vernünftige Abschlüsse" hätten. Dann wandte er sich zum Publikum und verkündete: "Ich kann auch garantieren, dass die etablierten Parteien zu Recht Angst vor uns haben. Die haben zu Recht den Verfassungsschutz auf uns angesetzt. Wir werden maßgebliche Dinge verändern, wenn wir regieren."