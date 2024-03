Aktualisiert am 22.03.2024 - 13:15 Uhr

Aktualisiert am 22.03.2024 - 13:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Laut des jüngsten ZDF-Politikbarometers können CDU und SPD ihre Zustimmungswerte steigern, Grüne und FDP sinken dagegen weiter ab. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, käme die CDU demzufolge auf 31 Prozent (plus eins), die SPD auf 16 Prozent (plus eins), während die Grünen lediglich 13 Prozent (minus zwei) der Stimmen erhalten würden.