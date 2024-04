Der mit schweren Vorwürfen konfrontierte AfD-Politiker Petr Bystron hat am Montagmorgen in einer Telefonkonferenz des Bundesvorstands der AfD seine Unschuld beteuert. In einer rund 20-minütigen Befragung gab Bystron nach Informationen von Teilnehmern an, weder er oder noch seine Familie hätten je Geld angenommen. Er habe außerdem eine Klage gegen den tschechischen Nachrichtendienst angekündigt.