Lässig und unkonventionell So sah Robert Habeck früher aus

Von t-online , lec Aktualisiert am 28.08.2025 - 12:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Robert Habeck: Der Vizekanzler hat eine ungewöhnliche politische Karriere hinter sich. (Quelle: IMAGO/Thomas Trutschel/imago)

Früher Autor von Kinderbüchern, heute Rückzug aus dem Bundestag mit einem Knall: Robert Habeck hat viele Veränderungen hinter sich. Das gilt auch für seine Frisuren.

Robert Habeck hat die deutsche Politik über Jahre geprägt – als Wirtschaftsminister, Vizekanzler und einer der bekanntesten Köpfe der Grünen. Er polarisierte wie nur wenige andere in Berlin. Mit seiner Rückzugsankündigung verband er kürzlich einen letzten Frontalangriff – und legte bei Markus Lanz noch einmal nach. Es ist das vorläufige Ende einer vergleichsweise kurzen und intensiven Politikkarriere.

Als Doktor der Philosophie und Kinderbuchautor hat der ehemalige Vizekanzler erst in seinen 30ern einen Quereinstieg in die Politik hingelegt. Auch äußerlich hat er seitdem eine große Veränderung durchgemacht.

Im Jahr 2004 ist Habeck 35 Jahre alt und steht beim Landesparteitag der schleswig-holsteinischen Grünen unmittelbar vor der Wahl zum neuen Landesvorstandssprecher – damals noch mit etwas längeren und weniger grauen Haaren:

Doch Habeck beweist, dass er wandlungsfähig ist: Nur ein Jahr später ist er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der damaligen Co-Landesvorsitzenden Marlies Fritzen zu sehen. Mit einem lockeren, hellblau gemusterten Hemd und fast schulterlangen Haaren sieht der damalige Habeck im Vergleich zum heutigen Ex-Vizekanzler um einiges entspannter und informeller aus:

2007 stellt Habeck sein Buch "Unter dem Gully liegt das Meer" vor – ein politischer Jugendroman über einen G8-Gipfel. Damals war Russland noch Mitglied, heute spricht man von dem G7-Gipfel.

Das Aussehen des damals 38-Jährigen ähnelt wohl am meisten dem heutigen Look: Kurzes Haar und ein schlichter, wenngleich lockerer Kleidungsstil.

Habeck ist nicht der einzige Politiker, der sich über die Jahre stark verändert hat – nicht einmal in seiner eigenen Partei. Wie Sie hier sehen, hat sich auch seine vormals Co-Parteivorsitzende, die heutige Außenministerin Annalena Baerbock, im Laufe der Jahre optisch stark gewandelt.