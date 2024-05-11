t-online - Nachrichten für Deutschland
Robert Habeck geht: So sah der Grünen-Politiker früher aus

Lässig und unkonventionell
So sah Robert Habeck früher aus

Von t-online, lec
Aktualisiert am 30.08.2025 - 13:36 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0262909111Vergrößern des Bildes
Robert Habeck: Der Vizekanzler hat eine ungewöhnliche politische Karriere hinter sich. (Quelle: IMAGO/Thomas Trutschel/imago)
News folgen

Früher Autor von Kinderbüchern, heute Rückzug aus dem Bundestag mit einem Knall: Robert Habeck hat viele Veränderungen hinter sich. Das gilt auch für seine Frisuren.

Robert Habeck hat die deutsche Politik über Jahre geprägt – als Wirtschaftsminister, Vizekanzler und einer der bekanntesten Köpfe der Grünen. Er polarisierte wie nur wenige andere in Berlin. Mit seiner Rückzugsankündigung verband er kürzlich einen letzten Frontalangriff – und legte bei Markus Lanz noch einmal nach. Es ist das vorläufige Ende einer vergleichsweise kurzen und intensiven Politikkarriere.

Als Doktor der Philosophie und Kinderbuchautor hat der ehemalige Vizekanzler erst in seinen 30ern einen Quereinstieg in die Politik hingelegt. Auch äußerlich hat er seitdem eine große Veränderung durchgemacht.

Im Jahr 2004 ist Habeck 35 Jahre alt und steht beim Landesparteitag der schleswig-holsteinischen Grünen unmittelbar vor der Wahl zum neuen Landesvorstandssprecher – damals noch mit etwas längeren und weniger grauen Haaren:

Der 35-jährige Robert Habeck: Bis 2009 blieb Habeck Landesvorsitzender der Grünen.Vergrößern des Bildes
Der 35-jährige Robert Habeck: Bis 2009 blieb Habeck Landesvorsitzender der Grünen. (Quelle: Wulf Pfeiffer )

Doch Habeck beweist, dass er wandlungsfähig ist: Nur ein Jahr später ist er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der damaligen Co-Landesvorsitzenden Marlies Fritzen zu sehen. Mit einem lockeren, hellblau gemusterten Hemd und fast schulterlangen Haaren sieht der damalige Habeck im Vergleich zum heutigen Ex-Vizekanzler um einiges entspannter und informeller aus:

Die damaligen Landesvorsitzenden der Grünen, Marlies Fritzen und Robert Habeck, im Jahr 2005: Vier Jahre später wird Habeck erstmals Fraktionsvorsitzender im schleswig-holsteinischen Landtag.Vergrößern des Bildes
Die damaligen Landesvorsitzenden der Grünen, Marlies Fritzen und Robert Habeck, im Jahr 2005: Vier Jahre später wird Habeck erstmals Fraktionsvorsitzender im schleswig-holsteinischen Landtag. (Quelle: Horst Pfeiffer )

2007 stellt Habeck sein Buch "Unter dem Gully liegt das Meer" vor – ein politischer Jugendroman über einen G8-Gipfel. Damals war Russland noch Mitglied, heute spricht man von dem G7-Gipfel.

Robert Habeck im Jahr 2007 mit einem Exemplar seines Jugendromans: Der heutige Bundesminister hat in seinem Leben zahlreiche Bücher veröffentlicht.Vergrößern des Bildes
Robert Habeck im Jahr 2007 mit einem Exemplar seines Jugendromans: Der heutige Bundesminister hat in seinem Leben zahlreiche Bücher veröffentlicht. (Quelle: Horst Pfeiffer )

Das Aussehen des damals 38-Jährigen ähnelt wohl am meisten dem heutigen Look: Kurzes Haar und ein schlichter, wenngleich lockerer Kleidungsstil.

Habeck ist nicht der einzige Politiker, der sich über die Jahre stark verändert hat – nicht einmal in seiner eigenen Partei. Wie Sie hier sehen, hat sich auch seine vormals Co-Parteivorsitzende, die heutige Außenministerin Annalena Baerbock, im Laufe der Jahre optisch stark gewandelt.

Habeck wurde im September 1969 in Lübeck in Schleswig-Holstein geboren und zog das erste Mal 2009 in den Landtag ein. 2012 bekleidete er in Schleswig-Holstein sein erstes Ministeramt. 2018 wechselte er in die Bundespartei und war zunächst als Bundesvorsitzender tätig. Von Ende 2021 bis Anfang 2025 war er Wirtschaftsminister.

Verwendete Quellen
  • Eigene Beobachtungen
