Im Zusammenhang mit Ermittlungen um Einschleusungen wohlhabender Ausländer nach Deutschland rückt am Dienstagmorgen ein prominenter Politiker in den Fokus: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) wird im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags befragt.

Eigenen Angaben zufolge hatte er acht Begegnungen mit einem Anwalt aus dem Raum Köln , dem vorgeworfen wird, Chef einer Schleuserbande gewesen zu sein, und der zeitweise in U-Haft saß. Der Beschuldigte hatte den Landtagswahlkampf des CDU-Abgeordneten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis im Jahr 2022 mit knapp 30.000 Euro unterstützt. Entsprechende Recherchen des "Kölner Stadt-Anzeigers" hatte Reul bestätigt.

Reul: "Auf die Idee wäre ich nicht gekommen"

Demnach gab es zunächst am 18. Februar 2022 ein erstes Kennlerngespräch im Innenministerium mit dem Anwalt, der CDU-Parteimitglied ist. Der Jurist sei zuvor auf ihn zugekommen, so Reul. "Er wollte sich mit mir treffen, weil er die Partei und mich im Landtagswahlkampf unterstützen wollte." Bei den folgenden Begegnungen handelte es sich den Angaben zufolge meist um Abendessen mit Wirtschaftsvertretern und Honoratioren, bei denen es um das Thema Innere Sicherheit gegangen sei. Am 29. September 2022 habe es im Innenministerium ein Gespräch zu parteipolitischen Themen gegeben.