"Das war ein Versprecher!"

Aktualisiert am 12.06.2024 - 00:53 Uhr

Aktualisiert am 12.06.2024 - 00:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit einem Versprecher auf einem Fest der Grünen für Lacher gesorgt. Bei seiner Rede auf dem Sommerempfang der Bundestagsfraktion sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in Berlin, es gebe großen Rückhalt für die Unterstützung der Ukraine in Deutschland, sowohl bei der Bevölkerung als auch im Bundestag. Dann kam es zu einem Versprecher.