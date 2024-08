Wolf Biermann warnt "Wagenknecht und Höcke sind das politische Brautpaar der Stunde" Von afp 15.08.2024 - 19:47 Uhr Lesedauer: 1 Min. Sahra Wagenknecht und Björn Höcke zeigen für Wolf Biermann viele Gemeinsamkeiten. (Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber Montage: t-online/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Der ehemalige DDR-Dissident Wolf Biermann sieht ideologische Gemeinsamkeiten zwischen AfD und BSW. Beide würden etwa dicht an Putins Seite stehen.

Vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen hat der Liedermacher und frühere DDR-Dissident Wolf Biermann vor einer Nähe zwischen der rechtspopulistischen AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewarnt. "Wagenknecht und Höcke sind das politische Brautpaar der Stunde", sagte Biermann dem Nachrichtenportal "Zeit Online" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Blick auf die BSW-Parteichefin und den Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke.

"Da wächst in der Ex-DDR zusammen, was zusammengehört: die Erben des Hitlerschen Nationalsozialismus und des Stalinschen Nationalkommunismus", urteilte Biermann. Die Tatsache, dass sowohl AfD als auch BSW eine militärische Unterstützung der Ukraine gegen Russland ablehnen sagte Biermann "Zeit Online": "Die blaue AfD und die falschen Roten von Wagenknecht stehen beide aufseiten von Putin in diesem blutigen Ukrainekrieg."

Grund für die hohe Zustimmung für beide Parteien in den ostdeutschen Bundesländern sei "die Erinnerung an die Millionen Gefallenen gegen Stalins Sowjetarmee. Und zweitens die Angst vor den russischen Panzern, die aus rebellischen Menschen Menschenfleisch machen", erklärte Biermann weiter.

AfD in Thüringen bei um die 30 Prozent

Der heute 87-jährige Biermann war in der DDR einer der wichtigsten Dissidenten. Nach einem Konzert in Köln wurde er 1976 ausgebürgert.