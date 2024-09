Aktualisiert am 22.09.2024 - 18:40 Uhr

Aktualisiert am 22.09.2024 - 18:40 Uhr

Landtagswahl in Brandenburg

Wer regiert künftig in Brandenburg? Diese Frage stellt sich den Parteien nach der Landtagswahl. Noch sind die Angaben jedoch mit großer Unsicherheit behaftet: Die Hochrechnungen zeigen die Grünen knapp unter und genau bei fünf Prozent. Ob die Partei den Einzug in den Landtag schafft, steht also noch nicht fest.