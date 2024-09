"Kinder sollen sich bewegen" Söder führt neue Pflicht für Schüler in Bayern ein Von dpa Aktualisiert am 19.09.2024 - 04:01 Uhr Lesedauer: 3 Min. CSU-Chef Markus Söder: Nach verlorenem Duell um die Kanzlerkandidatur macht er in der Landespolitik Dampf. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago) Kopiert News folgen

Ministerpräsident Söder plant, eine tägliche halbstündige Bewegungspflicht für Grundschüler einzuführen. Diese Richtlinie soll an Schulen verbindlich werden.

Migration, Corona-Nachwehen, Schulen und Sport: Ministerpräsident Markus Söder hat bei der Herbstklausur seiner CSU-Landtagsfraktion das landespolitische Konzept für die nächsten Monate festgezurrt. Hier ein Überblick.

Sport

Grundschulkinder in Bayern sollen sich künftig täglich mindestens eine halbe Stunde bewegen müssen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will dies für die Schulen in Bayern verpflichtend machen, sagte er in seiner landespolitischen Grundsatzrede bei der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. Welche Art der Bewegung dies sei, bleibe den Schulen überlassen. Söder will zudem mit einem eigenen Sportgesetz den Breiten- aber auch den Leistungssport fördern.

"Kinder sollen sich bewegen, in welcher Form auch immer", wird Söder von "Bild" zitiert. "Der Bayerische Landessportverband ist dabei. Wir haben tolle Initiativen von Felix Neureuther oder Philipp Lahm, die sich dafür einsetzen." Der Sportverband wolle Vorschläge für die Schulen vorlegen.

Die Olympischen Sommerspiele will Söder im Jahr 2040 zum zweiten Mal nach 1972 nach München holen. Dazu soll das Konzept von Paris 2024 als Vorbild dienen - mit Wettkämpfen in Sportstätten, die weitgehend bereits bestehen und nicht neu gebaut werden müssen.

Söder, gerade als Verlierer aus dem unionsinternen Rennen um die Kanzlerkandidatur hervorgegangen, will nun landespolitisch Dampf machen – und offenbar jeden Anschein der Politikmüdigkeit beiseite wischen.

Migration

Asylbewerber in Bayern sollen nach dem Willen der CSU künftig einfacher und schneller eine Arbeit aufnehmen können. Es sollen mehr Möglichkeiten für gemeinnützige Arbeit geschaffen werden, sagte Söder. "Die Arbeitsaufnahme ist das klare Ziel", betonte der Regierungschef. Darauf würden jetzt die Verwaltungsabläufe ausgerichtet. Der Schritt bedeutet einen Paradigmenwechsel – bisher standen führende Innenpolitiker der CSU einer verstärkten Arbeitsaufnahme von Asylbewerbern skeptisch gegenüber.

Auch bisher können Asylbewerber schon zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden. Dafür sind aber bei weitem nicht genügend Stellen im Angebot – für 75.000 Menschen stünden derzeit in Bayern nur 3.000 solcher Arbeitsplätze zur Verfügung. Söder will nun bei Einrichtungen des Freistaats Bayern innerhalb kurzer Zeit 5.000 solcher Arbeitsplätze definieren – etwa in Kantinen bayerischer Behörden oder in staatlichen Gärten. Eine Arbeitserlaubnis für regulär entlohnte Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt gibt es von den Ausländerbehörden derzeit erst nach frühestens drei Monaten – und dann nur bei günstiger Bleibeperspektive.

In München will Söder ein weiteres, großes Ankerzentrum für die Aufnahme von Flüchtlingen entstehen lassen. Söder hatte in der Vergangenheit wiederholt beklagt, dass sich München in Relation zu seiner Größe und Einwohnerzahl nicht ausreichend bei der Aufnahme von Flüchtlingen engagiere. Bei Rückführungen sollen Asylbewerber weniger Handgeld mit nach Hause bekommen, als dies bisher von Bund und Ländern gemeinsam beschlossen wurde.

Krankenhäuser

Söder will so viele Krankenhäuser wie möglich erhalten. "Wir lassen die Kommunen auf keinen Fall allein, auch bei schwierigen Strukturentscheidungen", sagte er. An Standorten, an denen keine Krankenhäuser mehr sind, sollen möglichst andere medizinische Einrichtungen verbleiben. Zusätzlich solle über ein verbessertes Rettungswesen ein gewisser Ausgleich bei der Versorgung geschaffen werden - etwa durch zusätzlichen Einsatz von Rettungshubschraubern, mit dem der Transport zur nächsten Klinik beschleunigt werden könne.

Bürokratieabbau

Söder sieht in der Bürokratie eines der wesentlichen Hemmnisse für die Wirtschaft - und möchte sie abbauen. Widerspruchsverfahren sollen abgeschafft, der Brandschutz in Gebäuden entschlackt werden. Bei Vorschriften des Bundes, die Bayern nicht abschaffen könne, werde die Prüfdichte verringert. "Die Wirtschaft braucht mehr Zeit zum Arbeiten und weniger für endlose Prüfverfahren", sagte Söder.

Corona