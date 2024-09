BSW konnte die meisten Nichtwähler mobilisieren

Der große Verlierer dieser Wahl ist die Linke. Das erste Mal in der Geschichte der Partei ist die Linke aus dem Landtag eines ostdeutschen Bundeslands geflogen. Besonders viele Wähler, nämlich mehr als 40.000, hat die Partei an das neu gegründete BSW verloren. Die zweitmeisten Stimmen verloren die Linke an die SPD. Aber auch an das entgegengesetzte politische Lager verlor die Linke. Knapp 6.000 Wähler machten ihr Kreuz dieses Mal bei der AfD.