Nach Sachsen und Thüringen hat auch Brandenburg gewählt. Die drei Wahlergebnisse sind ein demokratischer Skandal. 29,5 Prozent der Stimmen hat die AfD in Brandenburg bekommen: Platz zwei. 30,6 Prozent in Sachsen: ebenfalls Platz zwei. 32,8 Prozent in Thüringen: sogar Platz eins.

In allen drei Bundesländern stuft der Verfassungsschutz die AfD-Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch ein. Im entsprechenden Bericht der Brandenburger Behörde hieß es schon 2022: "Charakteristisch für die AfD Brandenburg ist, dass sich führende Mitglieder aktiv um die Vernetzung mit dem rechtsextremistischen Spektrum bemühen und so die Entgrenzung des Rechtsextremismus aktiv vorantreiben." Und weiter: "Tragende Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung werden zur Disposition gestellt." Seither hat sich der Landesverband weiter radikalisiert.

Man muss es so klar sagen: Nicht jeder, der die AfD wählt, ist ein Rechtsextremist – aber jeder, der rechtsextremistischen Landesverbänden der AfD zu Wahlerfolgen verhilft, versündigt sich an der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Wer das nicht begreift, sollte sich nur einmal fünf Minuten lang in die Haut eines Juden versetzen, in die Haut eines Deutschen mit ausländischen Wurzeln oder in die Haut eines Amtsträgers einer anderen Partei, zum Beispiel eines Bürgermeisters in einer Kleinstadt. Alle diese Menschen überziehen AfD-Politiker tagtäglich mit Verachtung, Hass, teils sogar Vernichtungsfantasien. Nach Bekanntwerden des Potsdamer Treffens von Rechtsextremisten brüstete sich Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt, "Remigration" sei kein Geheimplan, sondern ein "Versprechen". Den Parteienstaat will er "klein schneiden".