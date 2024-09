In einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" blickt Horst Seehofer auf seine gemeinsame Zeit mit Angela Merkel zurück – und wird in Bezug auf ihre Migrationspolitik kritisch. "Ich finde, dass Angela Merkel sich keinen Zacken aus der Krone brechen würde, wenn sie mal erklärt: In der Migrationsfrage habe ich nicht jeden Tag richtig gelegen."