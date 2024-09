Nach den Rücktritten der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour hat die Partei bei einer Umfrage wieder zulegen können. In einer Erhebung von Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" kommen die Grünen im "Sonntagstrend" auf 11 Prozent und haben sich damit um einen Prozentpunkt verbessert. In den vergangenen Wochen hatten sie sogar kurzzeitig bei 9,5 Prozent gelegen. Am Jahresbeginn waren es noch 13 Prozent gewesen.