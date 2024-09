Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat einem seinem wöchentlichen Newsletter die FDP scharf angegriffen. Er sieht die Möglichkeit, dass die Ampelkoalition noch bis zur Bundeswahl durchhält, "obwohl die FDP nun wirklich alles tut, um endlich herausgeworfen zu werden: Sie hält sich an nichts mehr, was die Ampelparteien vor knapp drei Jahren gemeinsam vereinbart haben", schreibt Merz.

"Schaden nimmt auch unsere Demokratie"

Sogar auf seine Partei habe die Krise der Ampelkoalition Auswirkungen. "Obwohl wir als Union in den letzten zwei Jahren unseren Kurs in wesentlichen Fragen der Politik neu justiert haben, vor allem in der Migrationspolitik und in der Wirtschaftspolitik, werden wir mitverantwortlich gemacht für viele der Probleme, die wir im Land haben", schreibt er. Dem könne die Union nur mit deutlicher Distanz zur Regierung begegnen, schlussfolgert der 68-Jährige.