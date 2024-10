In der Unionsfraktion gaben 63 Prozent der Mitglieder Nebeneinnahmen an, bei der FDP sind es 59 Prozent. Bei der SPD liegt der Anteil bei 43 Prozent, in der BSW-Gruppe 40 Prozent. 36 Prozent der Abgeordneten der Linken gaben Nebeneinkünfte an, bei den Grünen sind es 32 Prozent. Nur 22 Prozent aller Abgeordneten der AfD gaben Nebeneinkünfte an, der niedrigste Wert aller Fraktionen.