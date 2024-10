Am besten regieren, für die Menschen, für die Wähler. So lautete jedenfalls die Antwort der BSW-Parteispitze in Thüringen, und so ließ sie sich auf Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU ein. Allerdings um den Preis einiger vermeintlich unverhandelbarer Grundsätze der Partei von Sahra Wagenknecht, etwa in der Außenpolitik. Das kam in der Gesamtpartei, namentlich bei deren Vorsitzenden, nicht gut an. Wagenknecht nannte die Zugeständnisse im "Spiegel" einen "Fehler".