Wagenknecht habe sich mit dem Beharren auf der Friedensformel "in ein Dilemma hineinmanövriert, das schwierig aufzulösen ist", meint Höhne. Die Thüringer BSW-Abgeordneten seien frei gewählt und könnten im Extremfall auch ohne BSW-Label mit CDU und SPD zusammengehen. "Sie müssen nicht darauf hören, was im Saarland oder in Berlin beschlossen wird. Formal sind Frau Wagenknecht die Hände gebunden." Die Voraussetzung sei, dass Wolf ihre Leute hinter sich habe. Am Dienstagabend segnete der BSW-Landesvorstand in Thüringen die Präambel ab. Wolf hat also offenbar die Rückendeckung der eigenen Leute.

Auch der Politikwissenschaftler Oliver Lembcke von der Ruhr-Universität Bochum, der lange in Thüringen gelehrt hat, sieht in dem Machtkampf ein Risiko für Wagenknecht persönlich. "Sie ist sehr schnell auf einen hohen Baum geklettert. Ob sie dort wieder runterkommt, wird man sehen." Schon alleine, dass es bei den Verhandlungen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen voraussichtlich unterschiedliche Ergebnisse gebe, beschädige Wagenknechts Image und ihre Vorstellung von einer Kaderpartei.

Wagenknecht tue alles dafür, den Widerstand zu brechen

Wagenknecht habe vor allem die Bundestagswahl im Blick, sagte Lembcke. Das Thema Frieden ziehe bei der Bevölkerung und sie wolle davon keinesfalls abrücken. Höhne attestiert Wagenknecht zwar generell Machtbewusstsein und Lust am Regieren, auch in den Ländern. "Aber wenn sie dadurch riskiert, bei der Bundestagswahl Wählerinnen und Wähler zu verlieren, die Frieden mit Russland wollen, verlöre das Mitregieren auf der Landesebene an Bedeutung."

Für Katja Wolf sind das eher keine guten Perspektiven, wie Politologe Christian Stecker festhält: "Mittelfristig kann sie den Machtkampf nicht gewinnen." Wagenknecht habe "massives politisches Gewicht", was sich in nichts stärker ausdrücke, "als dass die Partei ihren Namen trägt". Die 55-Jährige werde daher ihre Autorität in die Waagschale werfen und alles tun, um den Widerstand im Landesverband Thüringen zu brechen.