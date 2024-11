Die Gäste

"Harris oder Trump – verändert diese Wahl alles?", war das Thema in Klamroths Sendung am Montag, dem Vorabend der US-Präsidentschaftswahl. Gerade hatte die Politologin Rachel Tausendfreund den scheidenden US-Präsidenten Joe Biden als letzten Transatlantiker im Oval Office bezeichnet, da fing Lafontaine an. Mit dieser Bezeichnung sei er nicht einverstanden: "Denn dieser Transatlantiker hat uns die Gasleitung weggesprengt."

"Hart aber fair" mit BSW

"Was hat er weggesprengt?", hakte Strack-Zimmermann nach. "Das habe ich auch akustisch nicht verstanden", sekundierte Klamroth. "Die Gasleitungen, Nordstream", erwiderte Lafontaine. "Wir dürfen doch nicht so feige sein, darüber überhaupt nicht zu reden."

Klamroth verwies an dieser Stelle auf einen Faktencheck am nächsten Tag. Der "Hart aber fair"-Gastgeber stellte jedoch klar: "Die führenden Medien gehen davon aus, dass es nicht die Amerikaner waren." Das griff Lafontaine gern auf: "Dass es die Ukrainer waren, ja. Und deshalb müssen wir denen viel Geld geben und viele Waffen liefern – zum Dank, weil sie uns die wichtigste Energieleitung weggesprengt haben."

"Ich dachte, es war Amerika. Jetzt ist es die Ukraine ?", zeigte sich Strack-Zimmermann auch später in der Sendung von den Anschuldigungen des BSW-Politikers verwirrt (sie und Lafontaine waren erst am 2. Oktober bei "Maischberger" aufeinandergetroffen). "Dass Sie das nicht gerne hören, verstehe ich ja", sagte Lafontaine zu Klamroth, als er mal wieder mit dem Anschlag auf die russischen Gasleitungen anfing. "Weil es nicht der Wahrheit entspricht", erwiderte der Gastgeber.

Strack-Zimmermann kontra Lafontaine

Strack-Zimmermann wollte etwas ganz anderes von Lafontaine wissen: Was halte er davon, dass Tausende nordkoreanische Soldaten jetzt auf europäischem Boden in der Ukraine eingesetzt würden? Die FDP-Außenexpertin warf Lafontaine vor, dazu in den vergangenen Tagen geschwiegen zu haben: "Das ist schon bezeichnend genug, weil, das passt nicht in ihre Vorstellung dessen, was da gerade in der Ukraine passiert."