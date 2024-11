Turbulente Zeiten in der Regierung: Die Ampel ist faktisch am Ende. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz Finanzminister Christian Lindner entlassen hat, sind Justizminister Marco Buschmann und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zurückgetreten. Es wird über einen Termin für Neuwahlen diskutiert.

In dieser heiklen Gemengelage meldet sich nun Wirtschaftsminister Robert Habeck auf der Plattform X zurück. In seinem ersten Beitrag schreibt er, er sei "back for good", also "endgültig zurück".