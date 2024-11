FDP will Antrag zu Taurus-Lieferung in Bundestag einbringen

7.10 Uhr: Die FDP-Bundestagsfraktion will die Lieferung des Raketensystems Taurus an die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge per Bundestagsbeschluss ermöglichen. Die FDP-Fraktion wolle Anfang Dezember einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen, berichtete die "Bild" laut Vorabbericht.