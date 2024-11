Union: Bundeswahlleiterin soll Rede und Antwort stehen

15.48 Uhr: Die Unionsfraktion will Bundeswahlleiterin Ruth Brand am Mittwoch in den Innenausschuss des Bundestages zitieren. Das erklärte deren innenpolitischer Sprecher Alexander Throm (CDU) der "Welt". Das Schreiben, in dem Brand unter anderem wegen angeblichen Papiermangels vor schnellen Neuwahlen gewarnt hatte, sei "höchst irritierend" und stehe im Widerspruch zu früheren Aussagen.