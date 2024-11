Die SPD wird laut Hubertus Heil auf jeden Fall mit ihrem Regierungschef in den Wahlkampf ziehen. "Olaf Scholz ist der Kanzlerkandidat der SPD", sagte der Bundesarbeitsminister am Dienstagabend bei "Maischberger". Kurz zuvor hatte allerdings SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich eingeräumt: Ja, es gibt wegen der K-Frage ein "Grummeln" in der Partei.