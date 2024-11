Aktualisiert am 14.11.2024 - 05:08 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner hat im Bundestag Taurus-Lieferungen an die Ukraine gefordert. Außenministerin Annalena Baerbock reagiert darauf mit einer Geste.

Lindner stand gerade am Rednerpult und sprach darüber, was die Ukraine derzeit benötigt. "Die Ukraine fordert aber gegenwärtig nicht zusätzliches Geld. Drei Milliarden Euro zusätzliches Geld machen nicht den Unterschied im Gefecht", sagte er. Vielmehr gehe es um Material, so der FDP-Chef.