Der AfD-Europaabgeordnete und Hochstapler Arno Bausemer hat in einem TV-Film mitgespielt, der im ZDF zur Primetime ausgestrahlt wird. Der Film "Mit Herz und Holly – Kleine Wunder" wurde am 10. November um 20.15 Uhr gezeigt. Darin ist Bausemer als Komparse im Wartezimmer einer Arztpraxis zu sehen. Die Dreharbeiten zum Film fanden im Mai statt, also mitten im Europawahlkampf.