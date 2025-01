Umso erstaunlicher, dass der Bundeswirtschaftsminister nun bei einer Veranstaltung einräumte, eine Rechtschreibschwäche zu haben. Als Schüler habe ihn dieses Defizit geplagt. "Ich war nicht gut in Rechtschreibung früher und hatte einen leichten Schlag in Richtung Legasthenie", sagte Habeck bei der "Wahlarena" des "Mannheimer Morgen" in Mannheim.