"Mehrheiten sind vorhanden": Weidel schreibt Brief an Merz

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat in einem offenen Brief erneut an Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) appelliert, in der Migrationspolitik zusammenzuarbeiten. Weidel bewertete zunächst seinen Vorschlag nach weitreichenden Asylrechtsverschärfungen für den Fall einer Regierungsübernahme als "gutes Zeichen". Sie betonte aber, dass "die Einleitung der überfälligen Migrationswende" nicht bis nach der Bundestagswahl hinausgeschoben werden dürfe.