Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat die Union in einer Umfrage ihren Vorsprung vor den Mitbewerbern ausgebaut und erreicht jetzt wieder 30 Prozent der Stimmen der Befragten – das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Unverändert bleiben in der Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" die Zustimmung für die AfD mit 21 Prozent und die SPD mit 16 Prozent.