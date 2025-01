16.28 Uhr : Jetzt geht es in die Abstimmung darüber, ob das Gesetz zurück in den Innenausschuss verwiesen wird.

16.17 Uhr : Jetzt äußert sich noch einmal FDP-Fraktionschef Christian Dürr zum Antrag auf die Rücküberweisung in den Innenausschuss. Dieses Instrument habe die FDP am Vormittag den anderen Fraktionen angeboten, damit es bis Mitte Februar zu einem Gesetz komme. SPD und Grüne hätten daran aber gar kein Interesse, wirft Dürr seinen früheren Koalitionspartnern vor.

16.12 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Dröge beantragt jetzt die Überweisung des Gesetzentwurfes in den Innenausschuss. "Der Keil, der am Mittwoch durch unser Land getrieben wurde, frisst sich jetzt auch durch dieses Parlament", sagt sie. Mit dem Argument, es gebe eine Mehrheit in der Bevölkerung für die Zusammenarbeit mit der AfD beim Zustrombegrenzungsgesetz, lasse sich keine Grenze mehr ziehen zwischen Union, FDP und AfD. Sie appelliert noch einmal, den Gesetzentwurf in den Innenausschuss zurückzugeben.