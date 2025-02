Heißt in der Konsequenz, wenn es nicht anders geht, müssen Mehrheiten mit der AfD akzeptiert werden?

Wir suchen keine Mehrheiten bei der AfD. Im Gegenteil, die Union hat sich immer bemüht, in der Mitte um Lösungen zu ringen. Das ist eine theoretische Debatte.

Gleichzeitig haben Sie am Mittwoch einen Präzedenzfall geschaffen. Wie erklären Sie denn Ihren Parteikollegen in Thüringen, wo die CDU eine Minderheitsregierung anführt und für Mehrheiten dauerhaft auf Stimmen jenseits der eigenen Koalition angewiesen ist, dass sie die künftig nicht von der AfD in Kauf nehmen dürfen?

Das muss ich niemandem erklären. Es gibt keine Zusammenarbeit, kein Zusammenwirken und keine Absprachen mit der AfD. Weder im Bund noch in den Ländern. Das hat auch Mario Voigt in Thüringen klargemacht. Wir bringen in die Parlamente ein, was wir in der Sache für richtig halten. Und wir werben bei den Parteien der demokratischen Mitte um Mehrheiten dafür.

Und wenn es die nicht gibt? Immerhin hat auch die CDU in Thüringen vergangenes Jahr etwa für ein Gesetz zur Grunderwerbsteuer eine Mehrheit mithilfe der AfD in Kauf genommen.

Das, was wir in der Sache für richtig halten, bringen wir im Parlament ein. Das gilt in den Ländern, wie im Bund. Und überall dort, wo die CDU die Regierung anführt, werden Mehrheiten jenseits der AfD gesucht und gefunden. Sehen Sie es mal von der anderen Seite: Wir sind das einzige Bollwerk gegen die AfD. Denn wenn wir die Probleme selbst adressieren, spielt die AfD doch überhaupt keine Rolle mehr. Am Freitag haben im Plenum jedenfalls die Parteien der Mitte gestritten, während die AfD bedeutungslos daneben saß.

Friedrich Merz hat am Tag nach dem Angriff in Aschaffenburg erklärt, er werde am ersten Tag seiner Kanzlerschaft, sollte er gewählt werden, Gebrauch von seiner Richtlinienkompetenz machen, um eine Reihe von Maßnahmen gegen irreguläre Migration durchzusetzen. Warum war dieses Versprechen nicht genug?

Weil ein Versprechen nur der Startpunkt der Problemlösung ist. Man muss auch zeigen, dass daraus etwas folgt. Wir haben das, was am Freitag zur Abstimmung stand, bereits nach dem schrecklichen Attentat in Solingen in den Bundestag eingebracht. Jeder Abgeordnete konnte es auf die Tagesordnung setzen. Die AfD hatte das bereits angekündigt. Da ist es nur logisch, dass wir unseren eigenen Gesetzentwurf selbst aufsetzen.