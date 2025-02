Polizisten an einem Einsatzfahrzeug (Symbolbild): An Wahlkampfständen kam es am Samstag zu Zwischenfällen. (Quelle: IMAGO/Frank HOERMANN / SVEN SIMON/imago)

In Marl im Ruhrgebiet ist ein Mann an einem AfD-Wahlkampfstand mit einer Zwille beschossen und dabei leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Samstagmittag, als tatverdächtig gilt demnach ein 24-Jähriger Mann aus der Stadt. Nach AfD-Angaben war der angegriffene Mitglied der Partei und am Stand aktiv. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Kay Gottschalk schrieb in einer Erklärung von einem "brutalen Angriff".