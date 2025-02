Scholz soll von "antipatriotischen Provinz-Arschlöchern" gesprochen haben

Wie der grüne Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer dem Magazin berichtete, habe er den Kanzler darauf hingewiesen, dass Deutschlands militärische Unterstützung der Ukraine gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht ausreichend sei. Diese müsse ins Verhältnis gesetzt werden, sprich: Scholz müsse mehr für das von Russland angegriffene Land tun. Daraufhin soll Scholz erwidert haben, dass so nur "antipatriotische Provinz-Arschlöcher" argumentierten.

Wie "Politico" berichtet, sollen sich weitere Teilnehmer des Abendessens nicht zu dem Vorwurf geäußert haben. Mit der Aussage konfrontiert, sagte ein Regierungssprecher gegenüber "Politico": "Diese Behauptung ist abstrus. Ich halte es mit Michelle Obama: 'When they go low, we go high'" ("Wenn sie unfair spielen, bewahren wir Haltung").