Die Migrationsdebatte hat in Deutschland an Fahrt aufgenommen. Ohne Zuwanderung geht es nicht, erklärt der Chef der deutschen Krankenhäuser.

Problem: Fehlende Wertschätzung und hohe Belastung

Neben dem Mangel an Personal sieht Gaß auch Probleme in der Arbeitsbelastung: "Unsere Krankenhäuser arbeiten seit Jahren am Limit." Pflegekräfte und Ärzte seien stark belastet, was die Attraktivität der Berufe mindere.