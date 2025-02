Schreiben an alle Staatsbürger Mecklenburg-Vorpommern: Behörden legen Syrern Ausreisen nahe

Ein Postbote wirft Briefe in den Briefkasten eines Hauses (Symbolbild): Behörden in Rostock und Schwerin informieren Syrer zu Ausreise-Möglichkeiten. (Quelle: Kirchner-Media/Thomas Haesler/imago-images-bilder)

Nach dem Assad-Sturz bleibt die Politik unentschlossen, wie Deutschland mit syrischen Staatsbürgern umgehen soll. Behörden in Mecklenburg-Vorpommern sind nun mit einer sehr direkten Aktion vorgeprescht.

In Mecklenburg-Vorpommern haben syrische Staatsbürger in den vergangenen Tagen Briefe erhalten, die ihnen die Ausreise nahelegen. Sie werden ungefragt über ein Förderprogramm zur freiwilligen Rückkehr nach Syrien informiert. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, stammen die Schreiben von den Ausländerbehörden in Schwerin und Rostock.

Wie "Bild" schreibt, wurden die Briefe dabei nicht nur an Ausreisepflichtige verschickt, sondern an alle syrischen Staatsbürger. In Schwerin gingen die Briefe in 59 Fällen sogar an Personen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Hilfsorganisationen werfen Staat Druck vor

Laut Recherchen der Zeitung geschah die Aktion auf Anweisung des Innenministeriums des Landes, das vor etwa zwei Wochen einen entsprechenden Text an die Ausländerbehörden versandt hatte. In dem mitgelieferten Text wird betont, dass die neue Übergangsregierung in Syrien eine Neuordnung plane, um "den unterdrückten Bürgerinnen und Bürgern besser zu dienen".