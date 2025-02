Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz ist kurz vorm Ziel. An diesem Sonntag hat der Kanzlerkandidat gute Chancen, die Bundestagswahl mit seiner Union zu gewinnen. Aber reicht ein Wahlsieg für eine stabile Regierung?

Es ist ein Riesenspektakel. Auf der Bühne der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen bewegen sich an diesem Freitagabend in Laserlichter gehüllte Figuren, Scheinwerfer gehen durch die Halle, in der 4.000 Menschen johlen und jubeln. Auf den Bildschirmen wird mit jedem Bass ein neuer Begriff eingespielt: "Stabilität", "Wachstum", "Zuversicht" – und dann: CDU.

Als Friedrich Merz zum großen Wahlkampffinale seiner Partei die Halle betritt, weiten sich die Augen des Kanzlerkandidaten. So etwas hat auch er im politischen Kontext noch nicht erlebt. "Ich freue mich riesig, dass wir so geschlossen in diese Bundestagswahl gehen", sagt Merz, als er später auf der Bühne steht. Und die Menge antwortet mit weiterem Johlen. Für den Moment feiern die CDU und ihre Anhänger den wohl bevorstehenden Wahlsieg. Dabei wissen viele in der Partei und allen voran auch Merz selbst, dass am Sonntag nicht nur darum geht zu gewinnen.

Endlich am Ziel? Die letzte Hürde muss Merz noch nehmen

Eigentlich hat Friedrich Merz lange auf diesen Moment gewartet. Mehr als eine Dekade verbrachte der CDU-Mann am politischen Spielfeldrand. Über Jahre musste er zusehen, wie Angela Merkel das Land regierte, während er selbst überzeugt war, es besser zu können. Entsprechend war es wenig überraschend, dass Merz nach dem Abgang der ehemaligen CDU-Chefin und Altkanzlerin gleich drei Mal versuchte an die Parteispitze zurückzukehren. Zunächst ohne Erfolg.

Doch zwei gescheiterten Merkel-Erben, Annegret Kramp Karrenbauer und Armin Laschet, und eine verlorenen Bundestagswahl später entschieden sich die CDU-Mitglieder dann doch mit großer Mehrheit für Merz. Die einen, weil sie überzeugt waren, dass die Partei einen neuen, konservativeren Kurs brauchte und der Sauerländer für sie eine Gallionsfigur war. Die anderen, weil sie sich geschlagen geben mussten, nachdem ihre Kanzlerin ein Vakuum hinterlassen hatte.

Heute ist Merz nicht nur Partei- und Fraktionsvorsitzender. Er ist auch Kanzlerkandidat seiner Partei. Es ist ihm gelungen, die Reihen hinter sich zu schließen – in der Fraktion und in der Partei. An diesem Sonntag wird er mit der Union aller Voraussicht nach der Bundestagswahl gewinnen. Der Auftrag für eine Regierungsbildung liegt dann erst einmal bei ihm. Und doch ist Merz in diesen Tagen sichtlich angespannt. Immer wieder betont der Kanzlerkandidat, wie wichtig ein "starkes Mandat" für seine Partei sei, bittet die Wählerinnen und Wähler deshalb um ihre Stimme. Denn klar ist auch: Gewinnen reicht nicht. Ein zu schwaches Ergebnis könnte Merz vor große Schwierigkeiten stellen.

Bürgergeld, Wirtschaft, Migration - die CDU hat viel versprochen

Am Donnerstagabend tritt Merz in Berlin-Schöneberg auf. Der große Saal im Gasometer auf dem Euref-Campus ist gut gefüllt. Fast alle Sitzplätze sind besetzt, ein paar Menschen stehen. Viele der Anwesenden sind CDU-Anhänger, aber nicht alle. Einige sagen ganz offen, dass sie bislang noch nicht wissen, wen sie am Sonntag wählen. Enttäuschte SPD- oder FDP-Wähler sind dabei. Sie sind für Merz an diesem Abend besonders wichtig. Auf den letzten Metern geht es im Wahlkampf um die Mobilisierung der Stammwähler, es geht aber auch darum, diejenigen zu überzeugen, die noch nicht wissen, wo sie ihr Kreuz setzen sollen. Und für die CDU könnte jeder Prozentpunkt entscheidend sein.