"Wirtschaftsweise" warnt: "Uns bleibt kaum Zeit, zu handeln"

Ökonomin Ulrike Malmendier fordert Tempo bei wichtigen Wirtschaftsentscheidungen in Deutschland und der EU. (Quelle: IMAGO/imago)

Die "Wirtschaftsweise" Ulrike Malmendier macht der kommenden Bundesregierung Druck. "Die Probleme sind riesig. Uns bleibt kaum Zeit, zu handeln", sagte sie in einem Interview mit dem "Spiegel". Ihr liege die derzeitige politische Situation schwer im Magen, und die neue Unsicherheit in der Wirtschaft – auch wegen drohender US-Zölle – mache ihr große Sorgen.

Malmendier ist eine der fünf "Wirtschaftsweisen", wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch genannt wird. Das Gremium von Ökonomen berät die deutsche Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen und stellt einmal jährlich ein Gutachten zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands vor.

Die Ökonomin fordert, dass die EU "endlich ihre Wirtschaftsunion vollendet" und einen harmonisierten Binnenmarkt schafft, in dem es einheitliche Normen und "einen echten europäischen Kapitalmarkt" gibt. In Deutschland müssten langfristig orientierte Investitionen getätigt werden, zum Beispiel mit Fonds für die Infrastruktur und Mindestausgaben für Bildung. Und schließlich müsse wesentlich mehr Geld für die Verteidigung ausgegeben werden. Ein 200-Milliarden-Euro-Sondervermögen, wie vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz angekündigt, sei nur ein Anfang.

EU ist ebenfalls gefordert

Malmendier fordert mehr einheitliches Denken in der EU. "Warum ist es nötig, dass Europas Armeen ihre Landfahrzeuge auf mehr als 160 verschiedenen Plattformen bauen? Das macht alles teuer und ineffizient", sagte sie dem "Spiegel". Sie sehe in der militärischen Aufrüstung in Europa auch eine Chance für Deutschland.