Bürgerschaftswahl 2025 Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl: Wann Prognosen und Hochrechnungen kommen

Wahlplakate zur Bürgerschaftswahl in Hamburg: Am kommenden Sonntag, 2. März, geben die Wähler ihre Stimmen ab. (Quelle: Hanno Bode/imago-images-bilder)

Die Bürgerschaftswahl 2025 in der Hansestadt steht heute an. Doch wann sind die ersten Prognosen und Hochrechnungen für die Ergebnisse der Hamburg-Wahl zu erwarten.

12.05: Vor den ersten Ergebnissen der Hamburg-Wahl heute gibt es erste Zahlen zur Wahlbeteiligung. In der Hansestadt haben bis 11 Uhr bereits 38,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme für die Wahlergebnisse der Bürgerschaftswahl abgegeben, wie die Innenbehörde mitteilt. Dabei sind auch die Briefwahlstimmen für die Wahl in Hamburg berücksichtigt. Zum Vergleich: Bei der Wahl im Jahr 2020 lag die Beteiligung um diese Uhrzeit bei lediglich 29,6 Prozent. Die insgesamt 1.269 Wahllokale in der Stadt bleiben noch bis 18 Uhr geöffnet.

In Hamburg zeichnet sich eine rege Teilnahme an der Briefwahl für die heutige Hamburg-Wahl ab: Das Landeswahlamt hat bis Freitag über 420.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zur Bürgerschaftswahl 2020 bedeutet. Damals betrug die Gesamtwahlbeteiligung am Ende 63 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl vor einer Woche lag die Wahlbeteiligung in Hamburg bei 80,8 Prozent.

Ergebnisse der Hamburg-Wahl heute: Politiker berichten von Drohungen

11.28 Uhr: Während der laufenden Wahl in Hamburg berichten Politikerinnen und Politiker von Drohungen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Kramer aus Hamburg-Bergedorf veröffentlichte am heutigen Tag der Hamburg-Wahl auf Instagram einen Screenshot, der zahlreiche anonyme Anrufe zeigt.

Auch der Hamburger SPD-Politiker Paul Veit machte deutlich vor den ersten Live-Ergebnissen der Hamburg-Wahl öffentlich, dass er einen Brief mit homophoben und rassistischen Drohungen erhalten hat. In dem Schreiben heißt es, Stunden bevor die ersten Live-Wahlergebnisse der Bürgerschaftswahl in Hamburg veröffentlicht werden, unter anderem: "Die AfD wird Deutschland reinigen." Beide, Veit und Kramer, setzen sich im Hamburger Bezirk aktiv gegen Rechtsextremismus ein.

Live-Wahlergebnisse in Hamburg: Hansestadt zur Hamburg-Wahl aufgerufen

10.30 Uhr: Seit 8 Uhr sind die Hamburgerinnen und Hamburger heute aufgerufen, ihre Stimme zur Wahl einer neuen Bürgerschaft abzugeben. Dabei könnte die aktuelle Hamburg-Wahl könnte Trends bestätigen, die sich bereits auf Bundesebene abgezeichnet haben und somit für erhebliche Spannung sorgen.

Trotz des bundesweiten Trends könnte die SPD durch die Ergebnisse der Hamburg-Wahl stärkste Kraft werden. Doch die Koalitionsmöglichkeiten bieten Unsicherheiten. Grund dafür ist, dass die SPD in den letzten Umfragen zwar vorne lag, jedoch genau wie die Grünen an Zustimmung verloren hat. Es besteht sogar ein Szenario, in dem Rot-Grün keine absolute Mehrheit mehr erreicht. Dadurch könnte die CDU ins Spiel kommen, die sich in den letzten Umfragen mit knappem Vorsprung als zweitstärkste Kraft hinter der SPD positioniert hat.

Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl mit Spannung erwartet – Wahllokale geöffnet

8.01 Uhr: Nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag werden die ersten Ergebnisse der Hamburg-Wahl heute mit Spannung erwartet. Setzt sich der Trend in Hamburg fort oder können sich die SPD und die Grünen erneut behaupten? Nun haben die Wahllokale seit 8 Uhr zur Wahl der Bürgerschaft in Hamburg und gleichzeitig einzigen Wahl auf Landesebene in diesem Jahr geöffnet. Die aktuellen Entwicklungen zur Bürgerschaftswahl 2025 finden sich in unserem Newsblog.

Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl heute: Wann kommen die Prognosen und Hochrechnungen?

Eine Woche nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis der Bundestagswahl sind 1,3 Millionen Wahlberichtigte der Hansestadt angehalten, ihre Stimme bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg abzugeben. Durch die Ergebnisse der Hamburg-Wahl am 2. März 2025 wählt die Hansestadt ihr Landesparlament. Doch wann kommt die Prognose und zu welcher Uhrzeit die erste Hochrechnung? Und wann steht das Ergebnis fest, wer in die Hamburgische Bürgerschaft einzieht und welcher der drei Bürgermeisterkandidaten die Wahl in Hamburg gewinnt?

Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl: SPD war bei letzter Bürgerschaftswahl stärkste Kraft

Die Bürgerschaft in Hamburg ist das oberste Vertretungs- und Entscheidungsgremium der Stadt, welches die Bürgerinnen und Bürgern durch die Ergebnisse bei der Hamburg-Wahl direkt wählen können. Zur Erklärung: Die Bürgerschaft hat in Hamburg die gleiche Funktion, wie die Landtage in anderen Bundesländern.