Bürgerschaftswahl 2025 Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl: Wann Prognosen und Hochrechnungen kommen

Von t-online , reuters , dpa , MST 02.03.2025 - 09:02 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Wahlplakate zur Bürgerschaftswahl in Hamburg: Am kommenden Sonntag, 2. März, geben die Wähler ihre Stimmen ab. (Quelle: Hanno Bode/imago-images-bilder)

Die Bürgerschaftswahl 2025 in der Hansestadt steht heute an. Doch wann sind die ersten Prognosen und Hochrechnungen für die Ergebnisse der Hamburg-Wahl zu erwarten.

Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl heute: Wann kommen die Prognosen und Hochrechnungen?

Eine Woche nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis der Bundestagswahl sind 1,3 Millionen Wahlberichtigte der Hansestadt angehalten, ihre Stimme bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg abzugeben. Durch die Ergebnisse der Hamburg-Wahl am 2. März 2025 wählt die Hansestadt ihr Landesparlament. Doch wann kommt die Prognose und zu welcher Uhrzeit die erste Hochrechnung? Und wann steht das Ergebnis fest, wer in die Hamburgische Bürgerschaft einzieht und welcher der drei Bürgermeisterkandidaten die Wahl in Hamburg gewinnt?

Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl: SPD war bei letzter Bürgerschaftswahl stärkste Kraft

Die Bürgerschaft in Hamburg ist das oberste Vertretungs- und Entscheidungsgremium der Stadt, welches die Bürgerinnen und Bürgern durch die Ergebnisse bei der Hamburg-Wahl direkt wählen können. Zur Erklärung: Die Bürgerschaft hat in Hamburg die gleiche Funktion, wie die Landtage in anderen Bundesländern.

Aus dem Ergebnis der vergangenen Hamburg-Wahl im Jahr 2020 ging die SPD als stärkste Kraft mit 39,2 Prozent hervor. Auf dem zweiten Platz folgten die Grünen mit 24,2 Prozent, während die CDU auf 11,2 Prozent und die Linke auf 9,1 Prozent der Stimmen kamen. Die AfD konnte 5,3 Prozent und die FDP 4,9 Prozent der Stimmen beim Ergebnis der Bürgerschaftswahl auf sich vereinigen. In der Folge regierten SPD und Grüne in einer Koalition in Hamburg.

Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl 2025: Letzte Umfragen zeigen aktuellen Trend der Bürgerschaftswahl

Die Sozialdemokraten mit dem amtierenden Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Bestrebung, bei den Ergebnissen der Hamburg-Wahl 2025 als stärkste Partei bestätigt zu werden, um ihre Regierungsarbeit fortzusetzen. Allerdings deuten die letzten Umfragen der Hamburg-Wahl daraufhin, dass die SPD auch in der Hansestadt deutliche Verluste verzeichnen könnten.

Die aktuellen und letzten Umfragen zur Wahl in Hamburg vom Meinungsforschungsinstitut Insa und dem ZDF-Politbarometer sehen die SPD zwischen 32 und 33 Prozent. Derweil könnten die Grünen sogar acht Prozentpunkte verlieren und zwischen 16 und 17 Prozent beim Stimmenanteil liegen. Derweil könnte die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Dennis Thering zur zweitstärksten Partei bei der Hamburg-Wahl avancieren, da die Christdemokraten in den Umfragen auf 17 bzw. 18 Prozent kommen.

Deutliche Zugewinne könnte auch die Linke verzeichnen. Diese kommt in den aktuellen Erhebungen vor der Hamburg-Wahl auf zwölf bis 13 Prozent. Ebenso könnte auch die AfD ihr Ergebnis bei der Hamburg-Wahl verbessern. Laut den Umfragen könnte die Partei beim Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2025 zwischen neun und elf Prozent erhalten, während weder die FDP noch das BSW wohl über drei Prozent hinauskommen.

Erste Ergebnisse der Hamburg-Wahl 2025: Mehrere Bündnisse möglich

Sollten sich die letzten Umfragen zu den möglichen Ergebnissen der Hamburg-Wahl bewahrheiten, könnte die Mehrheit der SPD und der Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank in der Schwebe hängen. Während sich die Mehrheit der Deutschen nach den Ergebnissen der Bundestagswahl in einer Umfrage eine Koalition für die Regierungsbildung wünschen, ergeben sich aus den aktuellen Umfragewerten der Hamburg-Wahl bisher mehrere Möglichkeiten für Regierungsbündnisse.

Eine gemeinsame Mehrheit hätten weiterhin SPD und Grüne, die den amtierenden Senat tragen. Auch eine Koalition aus SPD und CDU wäre laut Politbarometer möglich, sehr knapp auch ein Bündnis aus SPD und Linken.

Erste Ergebnisse der Wahl in Hamburg: Wann die erste Prognose kommt

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg geht am 2. März um 18 Uhr zu Ende. Anschließend startet die Auszählung der Stimmen für die Ergebnisse der Hamburg-Wahl, sowohl aus den Wahllokalen als auch der per Briefwahl abgegebenen Stimmen.