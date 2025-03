Pro

Ja, Putin und Trump warten nicht

Die Debatte um die Milliarden-Neuverschuldung ist nichts anderes als Populismus. Natürlich ist es keine Ideallösung, dass ein abgewähltes Parlament noch weitreichende finanzielle Entscheidungen trifft. Aber: Es scheint rechtlich zulässig – und in dem Fall ist es sogar unbedingt notwendig.

Schließt sich das Zeitfenster, um die Neuverschuldung auf den Weg zu bringen, droht Deutschland in den Fesseln gefangen zu bleiben, die es sich selbst mit der Schuldenbremse angelegt hat. Wladimir Putin und Donald Trump warten nicht, bis Deutschland irgendwann mal wieder in der Lage ist, Geld für die Verteidigung aufzutreiben. Weder mit Drohungen noch mit Spaltungsversuchen oder sonst irgendetwas.

Der Bundestag ist laut Grundgesetz bis zur Konstituierung des neuen Parlaments voll handlungsfähig. Und das aus gutem Grund: Der Staat darf nicht stillstehen und er braucht dringend Geld. Viel Geld. Neben der Sicherheit geht es um Infrastruktur und die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Abwarten und im neuen Bundestag auf Stimmenfang gehen? Das hätte fatale Folgen für Unternehmen, Bürger und den Haushalt der nächsten Regierung.

Die AfD klagt, die FDP murrt, sogar in der Union gibt es Kritik. Aber letztlich ist es doch so: Wer den Staat führen will, muss Verantwortung übernehmen. Und genau das tut Merz, gemeinsam mit dem "alten" Bundestag – völlig zu Recht.