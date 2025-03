Kritik am Sondierungspapier – auch Beschlüsse zur Rente im Fokus

Seinen Angaben nach fehlt es in der Vereinbarung an allem, was Deutschland dringend benötige: höheres Renteneintrittsalter, Ausweitung der Wochenarbeitszeit, mehr Eigenverantwortung im Fall von Krankheit und Pflege, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und ein konsequenter Subventionsabbau. "Deutschland verharrt auf wichtigen Feldern weiter im schuldenfinanzierten Reformstau", so das Fazit des ZEW-Experten.