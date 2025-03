Deutschland braucht im Moment also nichts so sehr wie eine stabile Regierung. Es braucht aber auch eine Opposition mit klarem Kompass für die Zeichen der Zeit, professionellem Habitus und Verantwortungsbewusstsein für das Land. Umso absurder ist das Schauspiel, das sich im Berliner Regierungsviertel derzeit rund um das dringend benötigte Finanzpaket zwischen der Union und den Grünen abspielt.

Fettnäpfchen-Hüpfen, Stänkern und Piesacken

Statt zukunftsorientiert zuzupacken, überbieten sich alle Beteiligten im Fettnäpfchen-Hüpfen, Stänkern und Piesacken. Der Kanzler in spe, die designierte Regierung und die sich abzeichnende (grüne) Opposition drohen, den Start in die neue Legislaturperiode mit beschleunigtem Tempo an die Wand zu fahren. Es fehlt an allem: Schlauheit, Weitblick, Ernsthaftigkeit. Der Verlierer ist das Land, und die Gewinnerin könnte Alice Weidel sein.