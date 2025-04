SPD-Ko-Vorsitzende Saskia Esken: Am Grundrecht auf Asyl will sie in den Koalitionsverhandlungen mit der Union festhalten. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Es sei ganz klar, dass die SPD am Grundrecht auf Asyl festhalten wolle, sagte sie am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Es sei zu Recht in der Verfassung verankert. Darauf angesprochen, ob Asylverfahren auch in Drittstaaten ausgelagert werden könnten, sagte Esken, dass andere Staaten das bereits ausprobiert hätten. "Es hat überall nicht funktioniert", sagte sie etwa mit Blick auf Italien. Dort will die Rechtsaußen-Regierung von Giorgia Meloni Asylverfahren in Albanien abwickeln, stößt aber auf Widerstand aus der Justiz. "Wir sollten unsere Energie nicht auf solche Versuche verschwenden", so Esken.