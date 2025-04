Noch bevor seine Regierung mit der SPD überhaupt steht, verliert die Union von Friedrich Merz in einer Umfrage weiter an Zustimmung. In einer jüngsten Erhebung des Insa-Instituts für "Bild" kommen CDU/CSU auf 24,5 Prozent der Stimmen – zwei Punkte weniger als in der Vorwoche und gleichauf mit der AfD. Die in Teilen rechtsextreme Partei konnte sich um einen Prozentpunkt verbessern und erreichte damit ein neues Allzeithoch.