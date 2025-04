Ähnlich wie Merkel Zapfenstreich: Überrascht auch Scholz mit seinen Musikwünschen?

Großer Zapfenstreich anlässlich der Verabschiedung von Angela Merkel (Archivbild): Merkel wünschte sich ein Lied von Nina Hagen. (Quelle: Emmanuele Contini via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Es ist erst das vierte Mal, dass ein Bundeskanzler mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet wird. Doch welche Lieder wünscht sich Scholz zu diesem Anlass?

Am Montag, den 5. Mai, dem sehr wahrscheinlich letzten Tag der Amtszeit Olaf Scholz, verabschiedet die Bundeswehr feierlich den scheidenden Bundeskanzler mit einem großen Zapfenstreich. Seit Helmut Kohl wird den Bundeskanzlern diese Ehre zuteil. Zuvor war dies den Bundespräsidenten und Verteidigungsministern vorbehalten.

Traditionell dürfen sich die so Geehrten vom Musikkorps der Bundeswehr, einem Blasorchester, bis zu drei Lieder wünschen, die vor Beginn des eigentlichen Zapfenstreichs gespielt werden. So wünschte sich Helmut Kohl zu seinem Zapfenstreich die "Ode an die Freude" von Beethoven, den Choral "Nun danket alle Gott" und "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch".

Kohl klassisch, Merkel überraschend

Während Kohl klassische Stücke wählte, entschied sich Gerhard Schröder für modernere Lieder. So wünschte Schröder sich "Die Moritat des Mackie Messer" aus Brechts Dreigroschenoper, den Jazzstandard "Summertime" und "My Way" von Frank Sinatra.

Angela Merkel hingegen überraschte mit ihren Musikwünschen. So wünschte sie sich neben dem Kirchenlied "Großer Gott, wir loben dich" auch "Für mich soll's rote Rosen regen" von Hildegard Knef und den Nina-Hagen-Hit "Du hast den Farbfilm vergessen". Das erste Mal, dass bei der Verabschiedung eines Bundeskanzlers ein Lied eines DDR-Künstlers gespielt wurde. Zuvor hatte sich schon der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck "Über sieben Brücken musst du gehen" der DDR-Rockband Karat gewünscht.

Großer Zapfenstreich – Drei prominente Politiker sagen für Scholz-Verabschiedung ab

Was sich Olaf Scholz zu seinem Zapfenstreich wünschen könnte, ist schwierig vorherzusagen. Denn der amtierende Bundeskanzler hat sich in der Vergangenheit nur vage zu seinen musikalischen Vorlieben geäußert.

Im Interview mit dem Musikmagazin "Rolling Stone" aus dem Jahr 2021 erklärte er auf die Frage, welches das erste Album war, das er sich gekauft habe: "Ich bin nicht sicher, aber glaube doch The Beatles: 'Let It Be'".

Generell würde er Rock, Klassik und Jazz hören, erklärte er dem Magazin. Im Interview mit ProSieben präzisierte er aber, dass es vor allem Jazz sei, den er höre. Doch welche Künstler, Bands oder Lieder er im Speziellen schätzt, dazu schwieg sich der Kanzler beharrlich aus.

Man wird sich also wohl noch bis Montag gedulden müssen, um zu wissen, welche Stücke dem scheidenden Bundeskanzler besonders am Herzen liegen.

