"Sicherlich" mehr als 50.000 Euro

Unstrittig sind aber offenbar die Zahlungen selbst. Krah räumte sie im Gespräch mit t-online ein. In den Jahren 2015 bis 2022 – also noch während seiner Zeit im Europaparlament, wo er 2019 das Mandat antrat – habe er über seine damalige Kanzlei in Dresden "sicherlich" mehr als 50.000 Euro von den nun unter Verdacht geratenen Firmen in G.s Umfeld erhalten. Danach habe er sie aber nicht mehr als Mandanten betreut. Und von Zahlungen, die die Firmen anschließend an seine spätere Kanzlei in Baden-Württemberg leisteten, habe er "in keiner Weise" profitiert.