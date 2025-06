"Die Planung ist, dass wir so viele Freiwillige bekommen, dass man zunächst kein Pflichtelement braucht", erklärte Henne. "Aber je mehr Soldatinnen und Soldaten wir brauchen, desto wahrscheinlicher wird es, dass man an die Grenzen der Freiwilligkeit stößt." Was genau diese Pflichtelemente sein könnten, ließ Henne in dem Interview offen.