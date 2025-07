Er fügt sinngemäß hinzu: Er glaube nicht, dass die Behörde damit Erfolg haben werde. Am Ende sollte er Recht behalten.

"Es soll getrickst werden"

Der Fachanwalt für Verwaltungsrecht Jürgen Punke, der schon häufiger für t-online den Fall Frank bewertete, hält dieses Vorgehen nicht nur für kurios: "Dies geht über die Grenze dessen hinaus, die Rechtsstaats-getragenes Verhalten zulässt", sagt Punke t-online. "Es soll, an Recht und Gesetz vorbei, getrickst werden." Hier werde versucht, entgegen der offensichtlichen Rechtslage etwas umzusetzen, was den Verantwortlichen "genehmer erscheint". Punke hat hier "erhebliche rechtliche Bedenken".

"In einem nie dagewesenen Tempo" :

"In einem nie dagewesenen Tempo" : General droht Russland mit Einnahme von Kaliningrad

Für Peter Frank steht diese Mail sinnbildlich für das Verfahren gegen ihn, es erkläre im Nachhinein manche Handlungen des Kreises Nordfriesland, sagt er: "Der Kreis wollte gezielt gegen mich vorgehen, egal, ob mir etwas vorzuwerfen ist." Tatsächlich hatte der Kreis wiederholt in der Öffentlichkeit behauptet, die Waffen seien "eingezogen" und nicht mehr Franks Eigentum. Offenbar war den Verantwortlichen aber in all den Jahren klar, dass dies falsch ist. "Das ist ein Skandal", sagt Frank.